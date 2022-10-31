Колосков: Миранчук и Головин поехали туда, чтобы показать своё мастерство
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«Я поражаюсь здесь. Чему удивляться? Зачем они туда поехали? Сидеть на скамейке и штаны протирать где-то? Они поехали туда, чтобы показать своё мастерство, класс и уровень», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что мастерство хороших футболистов определяет стабильность. По его словам, можно будет радоваться, если российские полузащитники забьют в следующих пяти матчах.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.
«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.
В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.