Колосков: Миранчук и Головин поехали туда, чтобы показать своё мастерство

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о голах полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в матчах за «Монако» и «Торино».

«Я поражаюсь здесь. Чему удивляться? Зачем они туда поехали? Сидеть на скамейке и штаны протирать где-то? Они поехали туда, чтобы показать своё мастерство, класс и уровень», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что мастерство хороших футболистов определяет стабильность. По его словам, можно будет радоваться, если российские полузащитники забьют в следующих пяти матчах.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.

«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.