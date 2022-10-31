Французский журналист: Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд

Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Миранчук провёл великолепный матч, гол стал логичной наградой за его игру. Тот факт, что Юрич жёстче дисциплинирует игрока и доверяет ему, идёт Миранчуку на пользу. Гол «Милану» — дополнительная мотивация и подтверждение истинного уровня Миранчука», — цитирует Македо Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что забитый мяч российского полузащитника в ворота «Анже» был великолепен.

«Оба игрока очень полезны в игре своих команд», — заключил Македо.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.

«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выступление Миранчука в Серии А.