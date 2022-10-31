Французский журналист: Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд
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«Миранчук провёл великолепный матч, гол стал логичной наградой за его игру. Тот факт, что Юрич жёстче дисциплинирует игрока и доверяет ему, идёт Миранчуку на пользу. Гол «Милану» — дополнительная мотивация и подтверждение истинного уровня Миранчука», — цитирует Македо Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что забитый мяч российского полузащитника в ворота «Анже» был великолепен.
«Оба игрока очень полезны в игре своих команд», — заключил Македо.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.
«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.
В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выступление Миранчука в Серии А.