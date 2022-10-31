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Камоцци: аренда в «Торино» пока идёт Миранчуку только на пользу

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выступление полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Серии А.
Камоцци: аренда в «Торино» пока идёт Миранчуку только на пользу
  • Legion-Media

«Эта аренда пока идёт Алексею только на пользу. Потеряла ли «Аталанта» с уходом Миранчука? Сейчас об этом пока рано судить. Надо дождаться конца сезона, увидеть статистику», — цитирует Камоцци Sport24.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Массимо Каррера назвал гол Миранчука в ворота «Милана» загляденьем.

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