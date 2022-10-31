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Каррера: гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил мяч полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура Серии А с «Миланом».
Каррера: гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье
  • Legion-Media

«Не смотрел весь матч, но гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Он и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», — цитирует Карреру Sport24.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Торино».

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил дома «Сампдорию» в матче Серии А.

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