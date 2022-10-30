Президент AMC Fight Nights Гаджиев ответил на выпад олимпийского чемпиона Карелина

Президент ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о конфликте с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным.

«Карелин, безусловно, выдающийся спортсмен. Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного, кроме своих побед на Олимпиаде?» — цитирует Гаджиева Metaratings.

Он подчеркнул, что в приличном обществе не принято давать оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлён об их деятельности.

Карелин назвал функционера Гаджиева спекулянтом, снимающим сливки с голодных спортсменов, но не создавшим ничего самостоятельно.

Ранее Гаджиев объяснил, почему дал пощёчину журналисту Василию Уткину перед матчем в Медиалиге.