Президент AMC Fight Nights Гаджиев ответил на выпад олимпийского чемпиона Карелина
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«Карелин, безусловно, выдающийся спортсмен. Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного, кроме своих побед на Олимпиаде?» — цитирует Гаджиева Metaratings.
Он подчеркнул, что в приличном обществе не принято давать оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлён об их деятельности.
Карелин назвал функционера Гаджиева спекулянтом, снимающим сливки с голодных спортсменов, но не создавшим ничего самостоятельно.
Ранее Гаджиев объяснил, почему дал пощёчину журналисту Василию Уткину перед матчем в Медиалиге.