Салливан — о серии поражений «Питтсбурга»: ребята обескуражены, но у них есть гордость

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о серии поражений команды.

«Ребята обескуражены, но у них есть гордость. Они настроены побеждать и чувствуют себя паршиво, когда мы проигрываем несколько матчей кряду. Им не всё равно», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

Он также подчеркнул, что «Питтсбург» должен превратить разочарование в решимость. По его словам, клубу стоит поработать над своей игрой.

Матч между «Сиэтл Кракен» и «Питтсбург Пингвинз» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Джордан Эберле (31-я минута), Морган Гики (39-я), Джейден Шварц (59-я). У «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (30-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Питтсбург» с девятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» располагается на шестой позиции с десятью очками в Западном дивизионе.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о серии поражений команды.