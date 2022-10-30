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Тарасенко — о серии поражений «Сент-Луиса»: так играть нельзя, мы обязаны быть лучше

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о серии поражений команды.
Тарасенко — о серии поражений «Сент-Луиса»: так играть нельзя, мы обязаны быть лучше
  • Gettyimages.ru

«Не вижу смысла говорить о причинах поражений. Так играть нельзя. У нас есть время до следующего матча, чтобы всё исправить. На домашнем льду мы обязаны играть гораздо лучше, это неприемлемо», — приводит слова Тарасенко официальный сайт «Сент-Луиса».

 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу «Монреаля».

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэйден Шенн (8-я минута), Ноэль Аччари (26-я), Джордан Кайру (30-я), Владимир Тарасенко (43-я). У «Монреаля» отличились Кристиан Дворак (41-я, 42-я, 60-я), Коул Кофилд (31-я, 36-я), Ник Судзуки (16-я) и Юрай Слафковски (34-я).

«Сент-Луис» с шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с десятью очками располагается на 11-й позиции в Восточном дивизионе.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

 

 

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