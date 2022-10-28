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Лазарев: я хотел бы попробовать пятерной лутц и четверной аксель

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Лев Лазарев прокомментировал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию в Сочи.
Лазарев: я хотел бы попробовать пятерной лутц и четверной аксель
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

«Да, я хотел бы попробовать пятерной луц и четверной аксель», — цитирует Лазарева Sport24.

При этом фигурист признался, что в целом доволен своим выступлением на Гран-при.

«Но во второй половине можно было лучше всё сделать», — добавил Лазарев.

Фигурист по сумме двух программ получил от судей 257,50 балла. Серебряную медаль выиграл Николай Логинов (236,19). Бронзовая награда досталась Эдуарду Карартыняну (231,60).

Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА. Фигурист показал чистый прокат с тройным акселем в короткой программе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. 





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