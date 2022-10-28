Хомуха: потеря Дивеева существенно сказалась на качестве игры армейцев в обороне

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился эмоциями от игры защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Да, в последнее время Дивеев — это железный игрок старта ЦСКА и сборной России. Его потеря существенно сказалась на качестве игры армейцев в обороне», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

23-летний россиянин получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1).

В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт Дивеева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА после 14-го тура РПЛ с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал о восстановлении своего клиента.