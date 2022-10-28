Загитова — об отравлении: сейчас мне намного лучше
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«Друзья, я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше. Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться, — написала Загитова в своём Telegram-канале.
Немногим ранее 20-летняя фигуристка опубликовала в социальной сети видео, где она лежит под капельницей.
Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в одиночном катании.
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