Узнать больше

Загитова — об отравлении: сейчас мне намного лучше

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём самочувствии после отравления.
Загитова — об отравлении: сейчас мне намного лучше
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Друзья, я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше. Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться, — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Немногим ранее 20-летняя фигуристка опубликовала в социальной сети видео, где она лежит под капельницей.

Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в одиночном катании.

Ранее чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему не примет участия в телепроекте «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить