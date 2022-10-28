Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ в последнем матче на сборах

Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от команды ОАЭ в товарищеском матче.

Заключительная игра на учебно-тренировочных сборах на стадионе «Аль-Шабаб» в Дубае закончилась со счётом 4:2 в пользу сборной с Аравийского полуострова.

В составе российской сборной мячи забили Андрей Новиков (10-я минута), Денис Пархоменко (24-я).

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под её эгидой.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче.