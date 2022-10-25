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Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче

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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой ОАЭ в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае.
Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча завершилась счётом 3:2 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Амадиус Виноградов, Николай Крышанов и Егор Ремизов.

Отметим, что по ходу первого периода российская сборная проигрывала со счётом 0:2 и играла в меньшинстве после удаления вратаря Максима Долгополова.

В среду, 26 октября, сборная России проведёт следующую товарищескую игру с командой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выиграл Международный кубок по пляжному футболу.

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