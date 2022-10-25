Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча завершилась счётом 3:2 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.
В составе сборной России забитыми мячами отметились Амадиус Виноградов, Николай Крышанов и Егор Ремизов.
Отметим, что по ходу первого периода российская сборная проигрывала со счётом 0:2 и играла в меньшинстве после удаления вратаря Максима Долгополова.
В среду, 26 октября, сборная России проведёт следующую товарищескую игру с командой Белоруссии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА выиграл Международный кубок по пляжному футболу.