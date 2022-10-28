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Эксперт считает, что Махачев будет выступать дольше Нурмагомедова

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о карьере нового чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
Эксперт считает, что Махачев будет выступать дольше Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«По моему мнению, Ислам будет выступать дольше, чем Хабиб. Не исключаю, что Махачев повторит достижение Нурмагомедова по числу защит пояса, а потом поднимется в полусредний вес. Правда, после этого будет непросто вернуться. С другой стороны, у нас есть пример Макса Холлоуэя. Гаваец не потянул в категории до 70,3 кг, после чего вернулся в родной для него полулёгкий дивизион», — заявил Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев объяснил, какие сложности могут возникнуть у Махачева в битве с Волкановски.

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