Гребнев объяснил, какие сложности могут возникнуть у Махачева в битве с Волкановски

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Он невысокий, у него низкий центр тяжести, толще мышечные волокна. Оливейра всё же худощавый, у него длинные руки, ноги. И его перевести гораздо проще. С Волкановски же придётся попотеть», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он также высказался об Алексе Волкановски.

«Шансы австралийца на успех были бы гораздо выше, если бы он был своего рода Майком Тайсоном. Обладал таким же мощным ударом, как тот же Чэд Мендес. Но это не так. Хотя Александр — великолепный боец. Лично я считаю его величайшим полулегковесом в истории. Разве что Жозе Алдо может с ним поспорить. Если бы Волкановски не задумался о переходе в лёгкий вес, то мог бы и дальше доминировать в дивизионе до 65,8 кг», — добавил Гребнев.

Ранее боец AMC Fight Nights рассказал, кто победил бы в бою Нурмагомедов — Махачев.