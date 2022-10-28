Гребнев считает, что Нурмагомедов задавил бы Махачева в очном бою

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в очном поединке.

«Лично я всё равно ставлю на Нурмагомедова. На мой взгляд, Хабиб бы задавил Махачева. Быть может, он бы не доминировал в этой битве, как в предыдущих, но постоянно бы шёл вперёд и оказывал давление. Было бы очень любопытно посмотреть на их спарринги, как они борются. Если Ислам способен встать из-под него, то у него могут быть шансы. Но мне кажется, что в функциональном плане Орёл немного получше. Это бы и стало ключевым фактором. Если не досрочно, то решением судей он бы взял верх», — сказал Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев заявил, что Нурмагомедов ещё жёстче прошёлся бы по Оливейре, чем Махачев.