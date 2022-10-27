Дзюба потерял в трансферной стоимости €2 млн

Transfermarkt опубликовал обновлённую рыночную стоимость футболистов чемпионата Турции по футболу.

По данным портала, российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба теперь оценивается в €4 млн (было €6 млн).

Рыночная стоимость полузащитника ФК «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева теперь €2,2 млн (было €2,5 млн). Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов теперь оценивается в €200 тыс. (было €400 тыс.).

Напомним, что Дзюба покинул санкт-петербургский «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента. Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе клуба к Дзюбе.