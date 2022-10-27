Первый гол Месси в матче с «Маккаби» признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Мяч, забитый нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси в матче пятого тура группового этапа с «Маккаби» из Хайфы (7:2), признан лучшим голом недели в Лиге, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

35-летний аргентинский нападающий на 19-й минуте встречи открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В прошедшей игре Месси оформил дубль.

На лучший гол недели в Лиге чемпионов также претендовали Кай Хаверц из «Челси», Рафа Силва из «Бенфики» и Маттео Гендузи из «Марселя».

Ранее сообщалось, что Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.