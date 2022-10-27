Первый гол Месси в матче с «Маккаби» признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов
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35-летний аргентинский нападающий на 19-й минуте встречи открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В прошедшей игре Месси оформил дубль.
На лучший гол недели в Лиге чемпионов также претендовали Кай Хаверц из «Челси», Рафа Силва из «Бенфики» и Маттео Гендузи из «Марселя».
Ранее сообщалось, что Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.