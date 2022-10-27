Узнать больше

Первый гол Месси в матче с «Маккаби» признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Мяч, забитый нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси в матче пятого тура группового этапа с «Маккаби» из Хайфы (7:2), признан лучшим голом недели в Лиге, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Первый гол Месси в матче с «Маккаби» признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов
  • AP
  • © Armando Franca

35-летний аргентинский нападающий на 19-й минуте встречи открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В прошедшей игре Месси оформил дубль.

На лучший гол недели в Лиге чемпионов также претендовали Кай Хаверц из «Челси», Рафа Силва из «Бенфики» и Маттео Гендузи из «Марселя».

Ранее сообщалось, что Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить