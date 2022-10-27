Посол ООН призвал заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022 по футболу

Посол постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли считает, что сборная Ирана не должна участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мир не должен быть омрачён негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Все мы мечтаем, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана», — цитирует Замполли iNews.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Команда Ирана попала в группу с Англией, США и Уэльсом.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.