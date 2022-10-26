Писарев резко ответил Терюшкову на оскорбительные высказывания
- РИА Новости
«Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады», — цитирует Писарева «Матч ТВ».
Напомним, что Терюшков использовал в отношении Писарева и его помощников выражение «никакущие пляжные специалисты».
В начале сезоне Писарев недолго возглавлял «Химки». В настоящий момент специалист входит в тренерский штаб сборной России.
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