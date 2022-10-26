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Писарев резко ответил Терюшкову на оскорбительные высказывания

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Бывший главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны депутата Госдумы Романа Терюшкова.
Писарев резко ответил Терюшкову на оскорбительные высказывания
  • РИА Новости

«Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что Терюшков использовал в отношении Писарева и его помощников выражение «никакущие пляжные специалисты».

В начале сезоне Писарев недолго возглавлял «Химки». В настоящий момент специалист входит в тренерский штаб сборной России.

Ранее Николай Писарев рассказал, почему нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не смог развить свой потенциал.

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