Писарев резко ответил Терюшкову на оскорбительные высказывания

Бывший главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны депутата Госдумы Романа Терюшкова.

«Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что Терюшков использовал в отношении Писарева и его помощников выражение «никакущие пляжные специалисты».

В начале сезоне Писарев недолго возглавлял «Химки». В настоящий момент специалист входит в тренерский штаб сборной России.

Ранее Николай Писарев рассказал, почему нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не смог развить свой потенциал.