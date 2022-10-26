Писарев: Кокорин был талантом уровня Гнабри и Сане, но поздно повзрослел

Российский тренер Николай Писарев рассказал, почему нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не смог развить свой потенциал.

«Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри. По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом. И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», куда он перешёл в январе 2021 года из «Спартака».

Ранее журналист Corriere dellо Sport Массимилиано Мартини высказался о перспективах Кокорина вернуться в Серию А.