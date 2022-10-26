Писарев: Кокорин был талантом уровня Гнабри и Сане, но поздно повзрослел
- РИА Новости
«Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри. По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом. И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели», — цитирует Писарева «Матч ТВ».
С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.
Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», куда он перешёл в январе 2021 года из «Спартака».
Ранее журналист Corriere dellо Sport Массимилиано Мартини высказался о перспективах Кокорина вернуться в Серию А.