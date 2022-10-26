Итальянский журналист сообщил, что в стране не говорят об интересе клубов Серии А к Дивееву

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Стефано Кьери рассказал, что в Италии не знают об интересе итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Дивеевым интересуются «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана»? Я ничего такого не слышал. В Италии пока не говорят об этом», — цитирует Кьери «Спорт-Экспресс».

По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА летом отказал «Салернитане» в покупке Дивеева.