Итальянский журналист сообщил, что в стране не говорят об интересе клубов Серии А к Дивееву
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«Дивеевым интересуются «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана»? Я ничего такого не слышал. В Италии пока не говорят об этом», — цитирует Кьери «Спорт-Экспресс».
По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».
В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА летом отказал «Салернитане» в покупке Дивеева.