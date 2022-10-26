Sport24: ЦСКА летом отказал «Салернитане» в покупке Дивеева
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«Московский клуб не захотел договариваться о трансфере, потому что счёл Дивеева слишком важным игроком для команды», — приводит слова источника Sport24.
По информации журналиста Ивана Карпова, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».
В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к защитнику армейцев Игорю Дивееву.