Соломатин считает, что Дивееву нужно уезжать в Серию А

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к защитнику армейцев Игорю Дивееву.

«Конечно, уровень Серии А выше уровня РПЛ. Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться. Считаю, что Игорю стоит уезжать в Серию А», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российские клубы не выступают на международных соревнованиях. По его словам, некоторые итальянские клубы очень амбициозные.

«Если это будет «Лацио» или «Фиорентина», то однозначно нужно уезжать. Если это будут клубы, которые могут вылететь в Серию B, то здесь можно призадуматься», — заключил Соломатин.

По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал Дивеева одним из лучших защитников в РПЛ.