Камоцци назвал Дивеева одним из лучших защитников в РПЛ
- РИА Новости
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«Дивеев — очень хороший игрок, он является одним из лучших защитников в РПЛ. Но в Италии очень высокие стандарты, так что давайте не будем торопиться», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».
В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Дивеева подтвердил информацию об интересе клубов Серии А к защитнику.