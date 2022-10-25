Камоцци назвал Дивеева одним из лучших защитников в РПЛ

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал новость об интересе четырёх итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Дивеев — очень хороший игрок, он является одним из лучших защитников в РПЛ. Но в Италии очень высокие стандарты, так что давайте не будем торопиться», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации источника, интерес к 23-летнему россиянину проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

В нынешнем сезоне Дивеев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Дивеева подтвердил информацию об интересе клубов Серии А к защитнику.