Чинахов: как-то Овечкину на раскатке сказал: «Здравствуйте»
«К Александру Овечкину на льду как обращаюсь? Вот конкретно во время игры я, честно, не обращаю внимания, как общаюсь, но вот именно Овечкину как-то на раскатке сказал: «Здравствуйте», — цитирует Чинахова «РБ Спорт».
Российский нападающий Чинахов вошёл в список главных открытий предсезонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Чинахов с семью (6 + 1) очками в шести играх расположился на втором месте в списке.
Ранее две передачи Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.