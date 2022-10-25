Чинахов: как-то Овечкину на раскатке сказал: «Здравствуйте»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал, как обращается к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на льду.

«К Александру Овечкину на льду как обращаюсь? Вот конкретно во время игры я, честно, не обращаю внимания, как общаюсь, но вот именно Овечкину как-то на раскатке сказал: «Здравствуйте», — цитирует Чинахова «РБ Спорт».

Российский нападающий Чинахов вошёл в список главных открытий предсезонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чинахов с семью (6 + 1) очками в шести играх расположился на втором месте в списке.

Ранее две передачи Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.