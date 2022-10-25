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Булыкин: академия «Локомотива» готовит хороших футболистов

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Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе футбольной академии московского клуба.
Булыкин: академия «Локомотива» готовит хороших футболистов
  • РИА Новости

«Когда я работал в «Локомотиве», говорил, что надо давать шанс молодежи, воспитывать, отдавать в аренды. Академия готовит хороших футболистов, главное — получать игровую практику, если не в первой команде, то в какой-то другой», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Он напомнил, что «Локомотив» стал лучшим клубом России по числу воспитанников в высших лигах Европы. Международный центр спортивных исследований (CIES) определил, что в Европе выступают 39 выпускников академии «Локомотива», девять из них — в самом московском клубе.

«Локомотив» по итогам 14 туров с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что арбитр Игорь Федотов высказался о назначении второго пенальти в пользу «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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