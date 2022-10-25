Арбитр Федотов: второй пенальти «Динамо» — очень легковесный

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении второго пенальти в пользу «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«На 90+2-й минуте был назначен второй 11-метровый в ворота «Локомотива». Для меня это очень легковесный пенальти. Контакт был, но никто Тюкавину ничего не подбивал. Защитник коснулся стопы, а нападающий упал как подкошенный», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, нехорошо, что у арбитра Павла Кукуяна в матчах случаются лёгкие пенальти. Он также подчеркнул, что главный арбитр матча даёт бороться футболистам, но в лёгком эпизоде звучит свисток.

«Это не стиль Кукуяна», — заключил Федотов.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

Таким образом, красно-зелёные впервые с 2010 года проиграли три домашних матча подряд в РПЛ. Клуб также потерпел пять поражений в последних шести играх.

«Динамо» с 23 очками поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о результативности команды под руководством Славиши Йокановича.