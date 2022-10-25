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Степашин считает, что «Динамо» нашло себя вместе с Йокановичем

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о результативности команды под руководством Славиши Йокановича.

«Ну, посмотрим ещё, вернулось ли оно в гонку, много матчей впереди. На сегодняшний момент мне кажется, что команда нашла себя вместе с тренером, что очень важно. Они друг друга стали понимать», — цитирует Степашина kp.ru.

22 октября «Динамо» победило «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России. Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

«Динамо» с 23 очками поднялось на седьмую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее полузащитник «Динамо» Эли Даса объяснил, за счёт чего бело-голубым удалось победить в трёх матчах подряд.

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