Даса: мы притёрлись друг к другу, ведь у «Динамо» было достаточно много новых игроков

Полузащитник московского «Динамо» Эли Даса объяснил, за счёт чего бело-голубым удалось победить в трёх матчах подряд.

«У «Динамо» три победы подряд: мы просто притёрлись друг к другу, ведь у нас было достаточно много новых игроков. Всегда нужно определённое время, чтобы узнать друг друга. Мы верим в нашу игру», — цитирует Дасу «Чемпионат».

По его словам, это лишь начало работы, которую предстоит продолжать с таким же успехом.

Напомним, что 22 октября «Динамо» победило «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России. Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90 + 3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Матиас Норманн считает, что «Динамо» может попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.