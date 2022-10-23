Норманн считает, что «Динамо» может попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

Полузащитник ответил на вопрос о том, сможет ли команда попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Посмотрим. Если «Динамо» продолжит так играть, то по итогу сезона обязательно окажется в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле», — сказал он.

После 14 туров РПЛ бело-голубые набрали 23 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 12 очками располагаются на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Фомина принёс «Динамо» победу в матче с «Локомотивом».