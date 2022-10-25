Комиссар НБА призвал освободить осуждённую в России баскетболистку Грайнер
- AP
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«Мы открыто заявляли, что считаем, что Грайнер заслуживает освобождения. Даже с учётом того, что она была осуждена за незначительное преступление, в данный момент любое наказание кажется несоизмеримым», — цитирует Сильвера Basket News.
Он напомнил, что руководство НБА ведёт прямые разговоры с Белым домом и Государственным департаментом.
«Вы слышали, как на открытии нового сезона НБА Стефен Карри высказался по поводу её заключения», — сообщил Сильвер.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.
25 октября Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.