Узнать больше

В Крыму заявили, что местные клубы могут выступить в ФНЛ-2

Короткая ссылка
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что крымские клубы могут выступить в Футбольной национальной лиге — 2.
В Крыму заявили, что местные клубы могут выступить в ФНЛ-2
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«Для начала необходимо понять, о какой лиге идёт речь. Возьмём мы старт в ФНЛ-1 или ФНЛ-2 — будет зависеть от решения руководителей. Но пока разговор с Измайловым шёл именно о ФНЛ-2. Считаю, мы спокойно потянем её. А вот для ФНЛ-1 нужны совсем другие финансы. Представьте, сколько денег потребуется, чтобы регулярно летать по всей стране, учитывая закрытие аэропорта в Симферополе. Продолжая разговор о комплектации, будем вести точечную работу по усилению, как и в любом другом клубе, но сложившийся костяк останется», — рассказал Чалый в интервью RT.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить