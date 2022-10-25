В Крыму заявили, что местные клубы могут выступить в ФНЛ-2

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что крымские клубы могут выступить в Футбольной национальной лиге — 2.

«Для начала необходимо понять, о какой лиге идёт речь. Возьмём мы старт в ФНЛ-1 или ФНЛ-2 — будет зависеть от решения руководителей. Но пока разговор с Измайловым шёл именно о ФНЛ-2. Считаю, мы спокойно потянем её. А вот для ФНЛ-1 нужны совсем другие финансы. Представьте, сколько денег потребуется, чтобы регулярно летать по всей стране, учитывая закрытие аэропорта в Симферополе. Продолжая разговор о комплектации, будем вести точечную работу по усилению, как и в любом другом клубе, но сложившийся костяк останется», — рассказал Чалый в интервью RT.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в ФНЛ.