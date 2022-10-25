Гендиректор «Севастополя» — о включении крымских клубов в ФНЛ: даст колоссальный толчок

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Это даст колоссальный толчок развитию не только профессионального футбола на полуострове, но и детско-юношеского, поскольку он тоже находится на низком уровне. Ребята не имеют возможности соревноваться со сверстниками из России и варятся в собственном соку, а команды нигде не играют. Им необходима нормальная конкуренция и официальные турниры, где подростки смогут в том числе получать разряды и звания», — заявил Чалый RT.

Ранее в Крыму назвали бюджет, который необходим местным клубам для выступления в ФНЛ-2.