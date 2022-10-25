В Крыму назвали бюджет, который необходим местным клубам для выступления в ФНЛ-2

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый назвал бюджет, который необходим местным клубам для выступления в ФНЛ-2.

«Пока не считали, но изучали, что пишут в СМИ. Необходимо приблизительно 100 млн рублей. Раскрывать бюджет клуба не имею права, но в требованиях о лицензировании фигурирует сумма в 20—30 млн. рублей на сезон. У нас такие деньги есть. Но этого мало и хватит только на то, чтобы команда просто играла», — заявил Чалый RT.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый объяснил, как у крымских клубов воруют футболистов.