Гендиректор «Севастополя» объяснил, как у крымских клубов «воруют» футболистов

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый объяснил, как у крымских клубов воруют футболистов.

«Здесь хватает талантливых исполнителей. Алексей Каштанов сейчас забивает за «Урал», а начинал в «Кызылташе» из Бахчисарая. Владимир Сычевой лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, а играл за «Крымтеплицу». Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич родился в Симферополе. Игроков у нас просто воруют, ведь Крымская премьер-лига де-юре — любительское соревнование. Футболисты здесь работают даже не по контрактам, а по обычным трудовым договорам. То есть, чтобы разорвать их, достаточно написать заявление об увольнении и подождать две недели», — заявил Чалый RT.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что клуб готов вступить в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в любой день.