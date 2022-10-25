Губерниев рассказал, почему хочет, но не может стать партнёром Медведевой в «Ледниковом периоде»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не может встать в пару с фигуристкой Евгенией Медведевой после ухода из проекта «Ледниковый период» блогера Дани Милохина.

«Ледниковый период» и Первый канал были бы просто счастливы увидеть меня с Евгенией Медведевой. Но вся трудность заключается в том, что я сотрудник ВГТРК и холдинга «Газпром Медиа»», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что для выступления в проекте нужно, чтобы договорились с его начальством.

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее фигуристка Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.