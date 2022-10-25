Губерниев рассказал, почему хочет, но не может стать партнёром Медведевой в «Ледниковом периоде»
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- © Dmitry Golubovich
«Ледниковый период» и Первый канал были бы просто счастливы увидеть меня с Евгенией Медведевой. Но вся трудность заключается в том, что я сотрудник ВГТРК и холдинга «Газпром Медиа»», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что для выступления в проекте нужно, чтобы договорились с его начальством.
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее фигуристка Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.