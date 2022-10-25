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Генеральный директор «Сочи» высказался о возможном возвращении Кассьерры из «Зенита»

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Матео Кассьерры на правах аренды.
Генеральный директор «Сочи» высказался о возможном возвращении Кассьерры из «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Может ли «Сочи» взять Кассьерру зимой в аренду? Вы нам советуете? Я так понимаю, он травмировался, а так они с Сергеевым играют в два нападающих. У человека контракт, он играет за «Зенит», а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...» — приводит слова Рубашко Legalbet.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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