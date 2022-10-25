Агент: все бразильцы чувствуют себя в «Зените» как дома

Агент Луис Фернандо Гарсия высказался о желании своих клиентов остаться в «Зените» и в России.

«На данный момент за моими клиентами не следят европейские гранды. Малком, Клаудиньо, Иван и Мантуан чувствуют себя в «Зените» как дома», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком и Клаудиньо подали документы, чтобы получить гражданство России.

После 14 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Зенит», набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.