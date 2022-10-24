Малком догнал Промеса и Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ
- РИА Новости
Теперь на счету Малкома 11 мячей в текущем сезоне РПЛ. По этому показателю он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Владимиром Сычевым из «Оренбурга».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).
Ранее «Сочи» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.