Малком догнал Промеса и Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

Теперь на счету Малкома 11 мячей в текущем сезоне РПЛ. По этому показателю он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Владимиром Сычевым из «Оренбурга».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее «Сочи» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.