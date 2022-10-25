В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Зайнутдинову
- РИА Новости
«Интересуется ли «Наполи» Зайнутдиновым? Этого игрока нет в нашем списке», — цитирует Джунтоли Sport24.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.