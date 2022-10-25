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В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Зайнутдинову

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что клуб из Неаполя не заинтересован в полузащитнике ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове.
В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Зайнутдинову
  • РИА Новости

«Интересуется ли «Наполи» Зайнутдиновым? Этого игрока нет в нашем списке», — цитирует Джунтоли Sport24.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.

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