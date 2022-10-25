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Нападающий «Спартака» Николсон заявил, что не может представить себя в ЦСКА или «Зените»

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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не может представить себя в ЦСКА или «Зените».
Нападающий «Спартака» Николсон заявил, что не может представить себя в ЦСКА или «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я не могу представить себя в ЦСКА или «Зените». Это просто неправильно и невозможно. Если посмотреть на мои последние команды, «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одном клубе чемпионата Бельгии, затем — в другой команде другой страны. В России я буду только в «Спартаке». Ещё раз повторю: я не могу себя представить в другом российском клубе. Это исключено», – приводит слова Николсона Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний ямаец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. ЦСКА с 26 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в матче 14-го тура РПЛ.

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