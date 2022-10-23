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Николсон: ждал своего шанса, чтобы проявить себя

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал разгромную победу над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Николсон: ждал своего шанса, чтобы проявить себя
  • Gettyimages.ru

«Я рад этому, честное слово. Я ждал своего шанса, чтобы проявить себя. Нужно продолжать работать в том же духе», — цитирует Николсона «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в домашнем матче нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне он провёл 13 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа». Контракт ямайского нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с девятью очками находятся на 15-й позиции.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о характере травмы в матче с «Химками».

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