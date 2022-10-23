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Джикия — о травме в матче с «Химками»: всё будет нормально к следующему туру

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Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия рассказал о характере травмы в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Джикия — о травме в матче с «Химками»: всё будет нормально к следующему туру
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«Травма? Всё будет нормально к следующему туру», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я). В концовке второго тайма Джикия (76-я) был заменён на Антона Зиньковского.

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал разгромную победу над «Химками».

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