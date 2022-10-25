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Mercedes анонсировал изменения болида в следующем сезоне «Формулы-1»

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Руководитель Mercedes Тото Вольф анонсировал изменения болида в следующем сезоне «Формулы-1».
Mercedes анонсировал изменения болида в следующем сезоне «Формулы-1»
  • AP
  • © Mohd Rasfan/Pool

«Очевидно, что ДНК болида изменится в следующем сезоне. Это не обязательно будет означать, что совсем по-другому будет выглядеть кузов, но, безусловно, то, что является частью ДНК болида — его архитектура — изменится», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Руководитель Mercedes считает, что в следующем сезоне команда получит преимущество за счёт того, что сможет проводить в аэротрубе больше времени, чем Red Bull.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация вызвала на слушание в четверг, 27 октября, представителей команд Alpine и Haas, чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным.

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