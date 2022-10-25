GFFN: зарплата Месси может стать проблемой для ПСЖ при продлении контракта
- Gettyimages.ru
- © Jean Catuffe
По информации источника, в прошлом сезоне парижане потеряли 350 миллионов евро, из-за чего клуб обеспокоен зарплатой 35-летнего аргентинца в размере 41 миллион евро.
Отмечается, что для продления соглашения сторонам придется найти решение этого вопроса.
При этом нападающий готов остаться в ПСЖ, но пока не сообщил клубу об этом официально. Приоритетом Месси является подготовка к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
В нынешнем сезоне Месси забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 15 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.