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GFFN: зарплата Месси может стать проблемой для ПСЖ при продлении контракта

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Зарплата нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси может стать проблемой для парижского клуба при продлении контракта, сообщает GFFN.
GFFN: зарплата Месси может стать проблемой для ПСЖ при продлении контракта
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

По информации источника, в прошлом сезоне парижане потеряли 350 миллионов евро, из-за чего клуб обеспокоен зарплатой 35-летнего аргентинца в размере 41 миллион евро.

Отмечается, что для продления соглашения сторонам придется найти решение этого вопроса.

При этом нападающий готов остаться в ПСЖ, но пока не сообщил клубу об этом официально. Приоритетом Месси является подготовка к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

В нынешнем сезоне Месси забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 15 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.

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