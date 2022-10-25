GFFN: зарплата Месси может стать проблемой для ПСЖ при продлении контракта

Зарплата нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси может стать проблемой для парижского клуба при продлении контракта, сообщает GFFN.

По информации источника, в прошлом сезоне парижане потеряли 350 миллионов евро, из-за чего клуб обеспокоен зарплатой 35-летнего аргентинца в размере 41 миллион евро.

Отмечается, что для продления соглашения сторонам придется найти решение этого вопроса.

При этом нападающий готов остаться в ПСЖ, но пока не сообщил клубу об этом официально. Приоритетом Месси является подготовка к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

В нынешнем сезоне Месси забил девять мячей и отдал 10 результативных передач в 15 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.