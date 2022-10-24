Источник: ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может провести в парижском клубе ещё несколько лет.

Руководство клуба работает над продлением контракта 35-летнего форварда и предлагает ему соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщил журналист Адриан Гренье в Twitter.

Отмечается, что Месси не против продления соглашения.

Выступая за сине-гранатовых, футболист провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

20 октября стало известно, что аргентинский форвард был признан лучшим игроком сентября в Лиге 1.

Ранее Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.