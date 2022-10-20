Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Мы всегда входим в число кандидатов на победу, однако так было не всегда. Чемпионат мира — очень сложный турнир. Чтобы стать чемпионом, нужно многое отдать», — приводит слова Месси Record.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Ранее Месси назвал Бразилию и Францию главными фаворитами ЧМ-2022.