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Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Мы всегда входим в число кандидатов на победу, однако так было не всегда. Чемпионат мира — очень сложный турнир. Чтобы стать чемпионом, нужно многое отдать», — приводит слова Месси Record.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Ранее Месси назвал Бразилию и Францию главными фаворитами ЧМ-2022.

 

 

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