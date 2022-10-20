Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать
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«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Мы всегда входим в число кандидатов на победу, однако так было не всегда. Чемпионат мира — очень сложный турнир. Чтобы стать чемпионом, нужно многое отдать», — приводит слова Месси Record.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Ранее Месси назвал Бразилию и Францию главными фаворитами ЧМ-2022.