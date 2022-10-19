Месси назвал Бразилию и Францию главными фаворитами ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды Бразилии и Франции главными фаворитами чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«На титул претендуют многие сборные: Англия, Бразилия, Германия, Испания, Франция. Уверен, что я забыл какую-то команду. Но если нужно выбрать одну-две сборные, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира Бразилию и Францию», — приводит RMC Sport слова Месси в интервью DIRECTV.

По мнению нападающего, у сборной Франции сыгранный состав.

«Прошлый чемпионат Европы сложился для Франции плохо, но у них в составе выдающиеся игроки, которые давно работают с этим тренером. То же самое касается и Бразилии. Сейчас я думаю, что именно эти сборные — главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют многие команды», — сказал он.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающие «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Мохамед Салах и Рияд Махрез будут работать экспертами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.