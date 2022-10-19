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Салах и Махрез будут работать экспертами на чемпионате мира — 2022

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Нападающие «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Мохамед Салах и Рияд Махрез будут работать экспертами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Салах и Махрез будут работать экспертами на чемпионате мира — 2022
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Taylor/Liverpool FC

Игроки не выступят на турнире, потому что сборные Египта и Алжира не смогли пробиться на мировое первенство.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.

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