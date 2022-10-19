Салах и Махрез будут работать экспертами на чемпионате мира — 2022
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Игроки не выступят на турнире, потому что сборные Египта и Алжира не смогли пробиться на мировое первенство.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.