Узнать больше

Источник: сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встретится с нападающим команды Криштиану Роналду.
Источник: сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rickett - PA Images

По информации Manchester Evening News, после диалога с тренером Роналду может вернуться к тренировкам с основной командой, а также принять участие в матче Лиги Европы с «Шерифом».

Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси». Он также тренируется отдельно от команды.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что окружение Роналду считает, что ему нужно уйти в более простую лигу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить