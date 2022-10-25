Источник: сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу
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По информации Manchester Evening News, после диалога с тренером Роналду может вернуться к тренировкам с основной командой, а также принять участие в матче Лиги Европы с «Шерифом».
Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси». Он также тренируется отдельно от команды.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что окружение Роналду считает, что ему нужно уйти в более простую лигу.